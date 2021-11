탄소소재, 선진국 80% 기술력 확보…정부, 기술개발에 5000억 예타 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 탄소소재를 집중 육성한 지 1년만에 선진국 대비 80%의 기술력을 확보했고 4000억원 규모의 기업 투자·공급 협약을 체결했다. 산업수요 맞춤형 탄소소재 융복합 기술개발 사업에 정부는 오는 2023~2027년 5000억원을 투자하는 사업의 예비타당성조사도 기획할 예정이다.

산업통상자원부는 15일 전주 한국탄소산업진흥원에서 이 같은 내용을 담은 '탄소소재 경쟁력 강화 성과보고회'를 개최했다.

이번 행사는 지난해 11월 '탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 개정 법률(탄소소재법)' 시행을 계기로 지난 1년간의 성과를 점검하고 향후 발전방향을 논의하기 위해 마련됐다. 박진규 산업부 제1차관을 비롯해 전북도, 탄소소재 관련 기업 및 유관기관 관계자 등 30여명이 참석해 ▲연구개발(R&D) ▲기반구축 ▲시장확대 ▲생태계 강화에 대해 논의했다.

산업부는 탄소소재가 고성장 산업이자 다른 산업의 경쟁력을 높이는 첨단소재라는 것을 인식하고, 관련 지자체 및 기업과 함께 과감한 투자와 기술개발을 지원해왔다. 기술개발에서는 대규모 민간투자와 연계한 국책사업 추진을 통해 대표 소재인 탄소섬유를 세계에서 3번째로 양산하는데 성공하는 등 미국, 일본, 독일에 이어 세계 4위이자 선진국 대비 80%의 기술력을 확보했다. 시장창출을 위한 실증·신뢰성평가 사업을 진행해 국산 탄소복합재가 수소 저장용기, 풍력발전 날개, 로켓 추진체 등 극한 성능이 필요한 첨단 수요산업에 적용시키는 성과도 거뒀다.

또한 탄소소재법 개정(기본법률), 진흥원 지정(전담지원기관), 탄소소재 융복합산업 종합발전전략 수립(기본계획), 탄소 소부장특화단지 지정(산업 클러스터) 등을 통해 탄소소재 산업 육성을 위한 인프라도 강화했다.

산업부는 올해 4월 탄소소재 관련 수요·공급기업 간 연대와 협력의 협의체인 '탄소소재 융복합 얼라이언스'를 구성해 운영하고 있다. 지금까지 3건(2000억원 규모)의 투자 및 이행 협약이 체결됐다. ▲효성첨단소재는 6800억원의 탄소섬유 생산라인 증설투자를 계획대로 이행하고 ▲국도화학은 복합재용 수지 공장증설에 550억원 ▲부코컴퍼니는 탄소섬유 재활용 공장 건립에 60억원을 투자한다. 풍력발전, 연료전지, 수처리 등 분야에서 3건의 기업간 구매 협약도 체결됐는데 2000억원 규모에 이른다.

산업부는 탄소소재 산업의 성장 모멘텀을 지속적으로 유지하고 저변을 확대하여 명실상부한 新소재 산업 중 하나로 집중육성할 계획이다.

박진규 산업부 차관은 "첨단소재인 탄소소재에서 자립화가 진전되고 국내 공급망이 탄탄해져 가면서 소재강국 실현에 한 걸음 더 다가갔다"며 "탄소소재는 반도체, 배터리 등 전략산업의 핵심소재로 원천기술 확보와 자립화를 위한 사업예산 확보, 예타사업 추진 등 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편 산업부는 이날 '탄소소재 산업 유공자 시상식'을 갖고 그간 탄소소재 산업 발전에 기여한 유공자에게 총 7점의 정부포상을 수여했다. 수상자들은 국산 탄소 소재·부품 실증 및 국산 완성차 브랜드에 적용, 재활용 공정 개발을 통한 원가 절감 등의 분야에서 탄소 소재의 기술력을 향상하고 시장을 확대하는데 기여했다.

