성남시, 위치기반 실시간 제설관리시스템 도입

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 기습 폭설에 효율적으로 대응하기 위해 '위치기반 실시간 제설 관리시스템'을 다음 달부터 시범 가동한다.

위치기반 실시간 제설 관리시스템은 제설 차량의 위치정보(GPS)와 시내 교차로에 있는 교통상황 폐쇄회로TV(CCTV) 영상 정보를 지도로 시각화해 실시간으로 보여준다.

이를 통해 취약지역에 투입할 제설 장비와 차량, 인력 규모를 판단하고 강설 징후 지역을 미리 포착해 대응하게 된다.

성남시는 현재 제설노선의 데이터 수집 작업 중이며, 다음 달 중에 시스템 시험 가동에 들어가 내년 2월 구축 완료할 예정이다.

시 관계자는 "위치기반 실시간 제설 관리시스템으로 과학적이고 체계적인 폭설 대응이 가능할 것으로 기대한다"며 "시민에게는 제설자원 정보 제공을 위해 생활지리포털도 지속해서 업데이트 중"이라고 말했다.

생활지리포털에 접속하면 제설함과 자율제설 도구함, 자동 염수 분사 장치 등의 제설시설물 위치정보를 알 수 있다.

