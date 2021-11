스타벅스, 학사학위 지원 프로그램 참여 1500명 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]스타벅스커피 코리아는 한양사이버대학교와 함께 스타벅스 파트너들의 학사학위 취득 지원을 위한 교육 지원 프로그램을 운영하며 올해까지 누적 참여자 수가 1500명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

스타벅스는 2016년 2학기부터 한양사이버대학교와 학술 교류 협력 협약을 맺고 스타벅스 파트너 중 학사 학위 미소지자 대상으로 4년제 학사 학위 취득을 지원하고 있다.

일과 학업을 병행하고자 하는 파트너들의 참여도 지속적으로 증가하고 있다. 2016년 73명의 스타벅스 파트너가 학사 학위 취득 프로그램에 참여했으며 올해 2학기까지 졸업·재학 중인 파트너가 1500명을 넘어섰다. 현재까지 총 167명의 파트너가 이 프로그램을 통해 4년제 학사 학위를 취득했다.

한양사이버대학교에 입학한 스타벅스 파트너는 입학 첫 학기 학자금 전액을 지원받고, 2학기부터 평균 B학점을 이상을 취득하면 ‘스타벅스 장학금’을 통해 등록금 전액을 지원받을 수 있다.

스타벅스와 한양사이버대학교는 재학생 중 우수한 성적의 파트너에게 최신 커피 트렌드를 학습할 수 있는 커피로드 프로그램을 신설하고 해외 스타벅스 매장 견학 및 글로벌 커피 트렌드를 경험하며 견문을 넓힐 수 있는 기회를 제공한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr