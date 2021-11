티빙, 고화질 영상기술·재생품질 관리 도입

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)은 차세대 화질 기술 HDR10+과 재생 품질 관리 시스템(QoS) 서비스를 도입한다고 15일 밝혔다.

HDR10+는 밝기와 명암비를 최적화해 정확한 색 표현을 구현하는 고화질 영상 기술로, 장면마다 이미지 정보를 자동으로 설정하는 동적 메타데이터를 적용해 장면이 바뀌어도 영상의 품질을 일정하게 유지시켜주는 것이 특징이다.

재생품질 관리 시스템인 스트리밍 QoS 솔루션은 스트리밍 재생에 대한 데이타 수집하고 분석, 대시보드화 하여 서비스의 품질을 수치화 할 수 있는 솔루션으로, 다수의 사용자가 스트리밍 재생시 발생하는 여러가지 이벤트들을 실시간으로 수집, 분석, 데이타를 분석해 모니터링 할 수 있다. 이를 기반으로 실시간 대용량의 데이타를 처리는 물론, 각 개인들의 재생 데이터를 저장해 분석하는 것도 가능하다.

이로써 티빙 이용자의 네트워크 환경을 분석하여 콘텐츠 비트레이트를 최적화하고, 스트리밍 품질 수준을 업그레이드해 구독자들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 됐다는 평가다.

티빙의 서비스개발 책임자인 조성철 CTO는 “티빙은 다양한 사용자의 환경에서 최적의 화질로 안정적인 스트리밍 서비스를 제공하는 것이 최우선의 목표”라며 “이번 HDR10+와 QoS 서비스 도입을 통해 티빙의 독보적인 오리지널 콘텐츠 경험의 환경을 더욱 최적화시킬 것”이라고 밝혔다.

한편 티빙은 지난 해 10월 CJ ENM으로부터 분할해 독립법인으로 출범한 후 오리지널 콘텐츠 확보와 기술 고도화에 역량을 집중하고 있다.

