현대건설, 조경디자인서 ‘우수디자인상품 최고상’ 수상

디에이치 자이 개포, 조경부문 최고 순위 ‘한국디자인진흥원장상’ 수상

현대건설 브랜드 아파트, 금년 우수디자인상품 7개 수상으로 탁월성 입증

올해 준공한 디에이치 자이 개포, 라클라스, 포레센트 등 우수디자인 다수 선정

2015년부터 총 32개 우수디자인 선정, 국내 건설사 중 최다 수상

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설은 '2021 우수디자인상품(GD)'에서 자사의 7개 조경디자인 작품이 동시 수상했다고 15일 밝혔다.

1985년부터 매년 시행돼 온 ‘우수디자인상품’은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인상이다. 국내 출시되는 모든 상품의 디자인 및 외관·기능·경제성 등을 종합적으로 심사, 우수성이 인정된 상품에 우수디자인 ‘GD마크’를 부여한다.

이번 심사에서 현대건설은 '디에이치 자이 개포'의 조경 디자인 상품이 관련분야 최고 순위에 해당하는 한국디자인진흥원장상을 수상했다. 또 '디에이치 라클라스'의 단지 조경 및 '디에이치 포레센트' 정원 등 무려 총 7개 작품이 우수디자인상품에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

현대건설 브랜드 아파트의 조경은 하이앤드 주거 상품으로서 조경 공간을 예술적으로 구현했다는 평가를 받았다.

디자인진흥원장상을 받은 ‘디에이치 자이 개포’의 조경은 세계적인 예술작가들과의 협업한 상품들이 돋보인다. 세계3대 디자인상을 수상한 서울대학교 박제성 작가의 ‘미디어문주’와 영국 동화작가 앤서니 브라운의 세계 최초 ‘우리 아빠 놀이터’ 역시 2021 우수디자인상품에 선정됐다.

우수디자인상품에 선정된 ‘디에이치 라클라스’의 단지내 조경은 깊은 산 속 계곡을 모티브로 한 자연형 벽천과 감각적인 정원이 대비를 이뤄 예술적으로 조성됐다는 평가를 받았다. 레포츠를 즐길 수 있는 ‘디에이치 라클라스’의 조형 운동 시설물도 우수디자인상품에 포함됐다.

디에이치 포레센트 현장의 ‘메도우 카펫(Meadow Carpet)’와 ‘평촌 어바인퍼스트’에 시공된 어린이놀이터 ‘숲 속 아트센터’도 우수디자인에 선정됐다. ‘메도우 카펫’은 서울시립대학교 김아연 교수가 참여했고, 단지 출입구에 조성된 정원으로 아라비안나이트의 마법 양탄자에서 모티브를 따왔다.

한편, 현대건설은 올해 세계 3대 디자인 공모전에서 2관왕(iF Design Award 및 IDEA)을 수상했다. 현재까지 총 32회의 우수디자인상품(GD)에 선정되는 쾌거를 이뤄 국내 건설사 중 최다 수상을 기록했다.

현대건설 관계자는 "최근 준공한 현대건설 현장들이 상당수 우수디자인상품(GD)에 선정되는 등 아파트 브랜드 파워 1위에 걸맞는 입지를 확고히 했다"며 "더 나은 고객만족을 위해 우수한 조경 디자인 상품개발에 지속 매진하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr