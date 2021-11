인터컨티넨탈 "올해 호텔 멤버십 론칭 이래 회원 최다 가입"

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 올해 호텔에서 운영하는 연간 유료 멤버십인 '아이초이스 멤버십'이 2013년 출시 이후 가장 많은 회원 가입 수를 기록했다고 15일 밝혔다. 2030 젊은 고객 가입률이 크게 증가했고, 고가형 멤버십에 대한 가입 선호가 올라갔다는 분석이다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 지난해 12월 호텔 재개관과 함께 리뉴얼해 선보인 아이초이스 멤버십의 최근 1년간 가입 고객을 분석한 결과 2021년 한해 가입자가 2020년 대비 약 55% 증가했다고 밝혔다. 코로나19 영향을 받기 전인 2019년 대비로도 약 30% 늘었다.

호텔 측은 "코로나19로 해외 여행길이 막히고 호텔에서 즐기는 숙박과 미식 경험을 추구하는 고객이 늘면서 보다 합리적인 소비가 가능한 호텔 멤버십에 대한 관심이 높아진 것으로 해석된다"고 말했다.

연령별로는 20대가 전년 대비 6배, 30대가 2.3배가 늘었다. 가입자 전체 평균 연령 역시 약 46세로 전년 평균 51세 대비 5세 정도 낮아졌다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 한 호캉스의 대중화와 해외 여행 대체 상품으로서의 호텔 멤버십 부각이 영향을 미쳤다는 분석이다.

아이초이스 멤버십 스마트·골드·플래티넘 3가지 타입 중 연회비가 가장 높은 플래티넘(연회비 120만원) 멤버십 가입 고객의 평균 연령이 가장 낮은 점도 눈길을 끌었다. 각 멤버십별 가입자 평균 연령이 스마트는 49세, 골드는 45세, 플래티넘은 43세로 가입 연회비인 49만원, 75만원, 120만원과 반비례했다.

여성 회원의 비중도 22%로 코로나19 이전인 2019년 15% 대비 7%포인트 이상 높아졌다.

호텔은 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 및 연말 모임 시즌을 맞아 호텔 멤버십 수요는 계속될 것으로 기대했다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 호텔 웹사이트를 통해 즉시 호텔 멤버십을 가입할 수 있다.

아이초이스 멤버십은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 신규 객실을 경험할 수 있는 1박 숙박권을 포함해 등급별로 10만~40만원 상당 레스토랑 금액권, 브런치 할인권, 뷔페 식사권, 케이크 교환권 등을 다양하게 제공한다. 최대 33%까지 레스토랑 할인도 받을 수 있다. 골드는 스마트형보다 2배의 식음료 할인(총 48회)을, 플래티넘은 무제한 식음료 할인 혜택을 제공 받을 수 있다. 골드 이상에는 호텔 발레파킹 주차권, 플래티넘에는 숙박권 2매와 피트니스 이용권 등이 추가됐다.

