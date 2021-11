켄코아에어로스페이스, 3Q 누적매출 393억원…"지난해 넘어서"

[아시아경제 유현석 기자] 켄코아에어로스페이스가 화물기 개조사업(PTF Conversion) 및 신규수주 프로젝트들의 양산 안정화에 힘입어 분기 사상 최대 실적을 거뒀다.

켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 274090 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,550 2021.11.15 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 켄코아에어로스페이스, 1213억 규모 공급계약켄코아, 에어버스 MRO사업 1200억원 수주…"작년 매출 4배 육박"켄코아, ‘아덱스2021’ 참가…글로벌 파트너링 강화 close 는 3분기 누적 매출이 393억원을 기록하며 작년 매출을 상회했다고 15일 밝혔다.

3분기 매출은 전년 동기 대비 136% 증가한 152억원을 달성했으며, 같은 기간 영업 손실은 올해 2분기 48억원에서 22억원으로 손실 폭을 크게 줄였다.

지난 4월부터 본격적으로 수출 선적이 시작된 화물기 개조사업이 본격적인 양산에 들어서며 이번 3분기 매출 성장을 견인했다. 켄코아는 2600억원에 달하는 현재 사업에 이어 지난 10월 1200억원 규모 사업을 추가로 수주해 향후 실적 성장을 이끌어갈 수주 계약을 대폭 늘려가고 있다.

대규모 화물기 개조 MRO 사업에 가려진 대형 조립사업도 순항중이다. 보잉 B767 기종 및 보잉 소형공격형 헬리콥터 사업도 양산안정화에 들어서며 실적 성장을 가속화하고 있다.

또 프로젝트 초기 초도 원가율이 반영되어 영업손실을 기록했지만 양산 안정화가 진행되면서 매 분기 원가률이 대폭 개선되며 영업손실 폭을 줄여가고 있다. 이러한 추세를 시작으로 예상보다 빠른 영업이익 전환이 가능할 것으로 보인다.

미국내 아르테미스 프로젝트는 발사체 1호기에 대한 성공적인 납품을 이번분기 완료하고, 2호기에 대한 생산준비에 한창이다. 미국내 우주 사업에 대한 투자도 순조롭게 진행되고 있어서 남은 4분기 및 내년 실적 성장세도 기대 된다.

이민규 켄코아 대표는 “최근 전자상거래 확대와 백신 접종률 증가로 위드코로나 시대를 맞이하면서 항공분야가 예상보다 빠르게 회복될 것으로 전망된다”며 “어려운 시기를 보냈지만 켄코아는 단 1년만에 실적을 회복하고 팬데믹 이전 성장성을 누구보다 빠르게 회복했다”고 설명했다.

이어 “회사가 위기를 빠르게 돌파할 수 있었던 것은 우주항공 글로벌 산업군에서 다양한 스펙트럼의 사업을 진행하며 위기에 유연성 있게 대처할 수 있었다”며 “코로나 19라는 유례없는 위기를 기회로 바꾼 켄코아가 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr