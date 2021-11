bhc치킨, 통 큰 구매 인증 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 다음 달 5일까지 구매 인증 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

프로모션은 bhc치킨 메뉴를 주문하고 구매 인증을 해 주신 고객분들 중 추첨을 통해 매주 푸짐한 경품을 제공하는 이벤트로 경품 규모는 총 1000만원 상당이다. 참여형 이벤트를 즐기는 MZ세대와의 소통을 강화하고자 11월 주요 이슈를 활용해 ‘1주 1칰(치킨) 프로젝트’로 주마다 색다른 주제와 경품을 기획한 것이 특징이다. 여기에 bhc치킨의 첫 글자인 알파벳 B를 형상하는 13명을 주별 당첨 인원으로 선정해 당첨자 전원이 bhc치킨의 소중한 고객이라는 의미를 담았다.

주차별 내용을 살펴보면 대학수학능력시험이 예정된 3주 차는 ‘2022년을 향한 새로운 도전, bhc치킨이 응원한닭!’을 테마로 한다. 당첨자에게는 1등부터 삼성 노트북(1명), 고프로 카메라(2명), 뿌링클 콤보 기프티콘(10명)이 제공된다.

4주 차는 ‘블랙프라이데이를 기념해 bhc치킨이 쏜닭!’이 주제로 신세계백화점 상품권(1명), 다이슨 드라이기(2명), 포테킹 기프티콘(10명)이 전달된다. 5주 차 테마는 ‘따뜻한 연말을 위해 bhc치킨이 준비했닭!’으로 롯데 시그니엘 스위트 숙박권(1명), LG 빔프로젝터(2명), 골드킹 콤보 기프티콘(10명)이 경품으로 마련된다.

참여를 원하는 고객은 bhc치킨 메뉴 영수증 사진 또는 배달앱의 배달 완료 화면을 공식 홈페이지에 있는 이벤트 페이지를 통해 게재하면 된다. 당첨자는 매주 수요일 홈페이지에서 발표될 예정이다.

