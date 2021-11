[아시아경제 문혜원 기자]제너시스BBQ가 2022년 대학수학능력시험에 응시한 수험생들에게 롯데월드 종합이용권 증정 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

프로모션은 BBQ 공식 인스타그램을 통해 19일부터 사흘간 진행된다. 공식 계정에 올라온 이벤트 게시글을 리그램하여 위로를 전하고 싶은 친구의 이름을 넣어 “수고했어 OO아”라는 문구와 함께 스토리로 업로드하면 참여가 완료된다. 또한 BBQ앱을 통한 치킨 주문 내역을 캡쳐해 스토리에 함께 인증하면 당첨 확률이 높아진다.

BBQ는 24일 공식 인스타그램 계정을 통해 25명의 당첨자를 발표할 예정이다. 당첨자에게는 롯데월드 종합이용권을 1인당 2매씩 총 50매를 증정하며 유효 사용기간은 발급일로부터 3개월이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr