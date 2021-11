신세계TV쇼핑, 굿네이버스와 환경 캠페인…“한정판 마켓백 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 굿네이버스와 손잡고 필(必)환경 캠페인 ‘그린 히어로 프로젝트’ 전개에 나선다고 15일 밝혔다.

그린 히어로 프로젝트는 지난해 국내 최초로 도입한 단일소재 생분해성 포장재 사용에 이은 후속 활동으로, 일상에서 일회용 포장 비닐 대신 재사용할 수 있는 마켓백의 사용을 권장하는 환경 캠페인이다.

신세계TV쇼핑은 5000원 이상의 상품을 주문하고, 홈페이지에서 응원 댓글에 참여한 고객에게 그린 히어로 마켓백 3만 개를 한정수량 증정한다. 이 마켓백은 내구성이 좋은 폴리에스테르 소재로 제작됐으며 가로 48cm, 세로 32cm의 사이즈에 물건을 넣었을 때도 형태가 흐트러지지 않도록 디자인했다. 발송은 오는 30일부터 순차적으로 이뤄질 예정이며 100% 생분해되는 택배 봉투에 담아 배송된다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “자체적인 친환경 포장재 사용 노력뿐만 아니라 소비자에게도 친환경 포장재 사용에 대한 인식이 확대될 수 있도록 지속적인 홍보를 진행할 예정”이라고 말했다.

