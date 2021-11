[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 술에 취한 50대 남성이 여성 승객을 폭행하고 지하철 운행을 10분간 멈추게 하는 사건이 일어났다.

부산경찰청은 14일 오후 11시 56분께 부산 지하철1호선에서 만취한 상태로 승객을 폭행하는 등 행패를 부린 A씨를 붙잡았다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 도시철도 1호선 서면역에서 지하철을 타고, 열차 안에서 윗옷을 벗은 채 소리를 지르는 등 행패를 부렸다.

이 때문에 노포 방향으로 향하던 지하철이 연산역과 부산대역에서 5분씩 정차하는 등 승객들이 큰 불편을 겪었다.

한 20대 여성 승객이 말리려하자 A씨는 욕하며 주먹으로 여성을 때렸다.

열차가 부산대역에 정차한 사이 지하철역무원이 A씨를 붙잡아 경찰에 인계했다.

경찰은 A씨를 업무방해 혐의 등 현행범으로 체포해 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr