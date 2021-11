민주노총 대규모 집회 앞두고 전운 감도는 광화문…또 등장한 차벽

경찰, 임시검문소 운영하고

사전 집결부터 차단 계획

인근 상인들 불안·불만도

[아시아경제 이관주 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 13일 서울 도심에서 대규모 '전국노동자대회'를 예고하자 경찰이 차벽을 설치하고 임시검문소를 운영하는 등 전운이 감돌고 있다.

경찰에 따르면 앞서 민주노총은 이날 광화문 일대에서 499명씩 70m 거리를 두고 20개 무리로 나뉘어 전국노동자대회를 열겠다고 신고했다. 이에 대해 서울시와 경찰은 사실상 단일 집회로 보고 금지통고했으나, 민주노총은 집회를 강행할 것으로 보인다.

지난달 20일 총파업 당시 민주노총은 광화문 집결이 막히자 기습적으로 차단선 밖인 서대문역 사거리 일대에서 모여 집회를 진행한 바 있다.

인근 상인들도 긴장하고 있다. 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 간신히 매출이 회복세를 보이다가 주말 '대목'을 놓칠 수 있다는 우려도 나온다. 북창동 음식거리에서 식당을 운영하는 한 업주는 "일단 시끄럽고 경찰이 서 있으니 당연히 불편하다"면서 "방역 문제에 교통체증까지 발생해 사람들이 피해 다니니 손님 발길도 뚝 끊어진다"고 불안해했다. 위드 코로나 이후 지속되는 주말 집회에 대한 불만도 나왔다. 무교동에서 카페를 운영하는 이모씨는 "토요일은 사람에 갇혀서 아예 장사를 못할 정도"라고 한숨을 내쉬었다.

경찰청은 전날 오전 대책회의를 진행하고 전국의 경찰부대와 가용 장비를 최대한 활용해 금지된 불법집회를 강행할 경우 원천 차단할 계획이라고 밝혔다.

도심권·여의도권을 중심으로 임시검문소를 운영해 금지통고된 집회 참가 목적 관광버스·방송·무대차량을 차단하고, 차단선 외곽에서 불시 집결해 방역수칙을 위반한 불법집회를 강행할 경우 집회 및 시위에 관한 법률(집시법)과 감염병예방법 등에 따라 해산 절차를 진행하기로 했다. 만약 경찰관을 폭행하거나 시설물을 손괴하는 등 집단적 폭력 행위가 발생하면 현장 검거를 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.

집회 상황에 따라 도심권은 사직로·세종대로, 여의도권은 국회대로·여의대로 등을 통과하는 지하철 또는 노선버스의 무정차 토과, 차량 우회 등 교통통제가 이뤄질 수 있다. 경찰은 시민불편 최소화를 위해 안내방송을 실시하고, 교통통제는 필요 최소한으로 운영할 방침이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr