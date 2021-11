확진자 급증한 네덜란드 '봉쇄' 재개…독일도 도입 검토

네덜란드 3주간 식당 영업시간 8시로

거리두기도 재개, 가정 방문객 4명 제한

독일 日 확진 5만명, 미접종자 출입제한 검토

[아시아경제 한진주 기자] 유럽에서 최근 코로나19 확진자가 급증하자 네덜란드가 가장 먼저 '록다운(봉쇄)'를 재개한다.

12일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 마르크 뤼터 네덜란드 총리는 이날 오후 TV 연설을 통해 "오늘 밤 우리는 달갑지 않은 광범위한 조치를 발표한다"며 '봉쇄' 조치 재가동을 알렸다.

네덜란드의 봉쇄 조치는 3주간 부분적으로 진행된다. 13일부터 모든 슈퍼마켓과 식당, 술집은 오후 8시까지만 영업할 수 있고, 비(非)필수 상점들은 오후 6시에 문을 닫아야 한다.

사회적 거리두기 조치도 재개된다. 일반 가정 내 방문객은 4명까지로 제한되고, 꼭 필요한 일이 아닌 이상 재택근무가 권고된다. 공공 행사는 중단되며 내주 열릴 예정인 노르웨이와의 월드컵 예선전도 무관중 경기로 진행된다.

다만 학교는 계속 문을 열고 외출 제한도 하지 않기로 했다.

네덜란드의 확진자 수는 11일과 12일 이틀 연속 1만6000명을 기록했다. 지난해 12월 1만3000명에 육박했던 종전 기록을 훌쩍 뛰어넘은 것이다.

다른 유럽 국가들도 봉쇄 정책을 검토중이다. 독일은 지난 10일 확진자 수가 5만명을 넘어서자 코로나19 백신 미접종자에게 주요 행사 출입 제한 등을 검토중이다. 베를린은 다음 주부터 식당이나 영화관, 박물관, 실내공연장 등에서 백신 미접종자 출입을 제한하기로 했다.

오스트리아 정부도 백신 미접종자에 대한 봉쇄 정책이 필요하다고 밝혔다. 수도 빈은 유럽연합(EU) 내 처음으로 5∼11세 아동에게도 백신 접종을 시작할 계획이라고 밝혔따.

최근 일일 확진자가 사상 최대치에 근접한 체코는 오는 22일과 29일 두 차례에 걸쳐 전국의 모든 학생을 대상으로 코로나19 검진을 진행할 계획이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr