[아시아경제 이관주 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,830 전일대비 260 등락률 -4.27% 거래량 635,618 전일가 6,090 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 지니뮤직서 '밀리의서재' 오디오북 듣는다지니뮤직, 케이티스튜디오지니로 최대주주 변경 예정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 은 올해 3분기 영업이익이 34억7500만원으로 전년 동기 대비 7.56% 감소했다고 10일 공시했다.

매출액은 598억9000만원으로 전년 동기 대비 3.39% 감소했고, 당기순이익은 26억1000만원으로 24% 감소했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr