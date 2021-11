'2030 男 페미 반대' 글 공유한 이재명 "동의한 건 아냐"

지난 8일, 비공개 선대위 회의서 '2030 남자들이 펨코에 모여서 홍(洪)을 지지한 이유' 글 공유

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 2030 남성들이 홍준표 국민의힘 의원을 지지한 이유를 분석한 온라인 커뮤니티 글을 일부 의원에게 공유한 데 대해 "저는 거기에 동의해서 (공유)한 것이 아니다. 저와는 매우 다른데 이런 주장을 하는 사람도 있으니 최소한 외면은 말고 직면하자는 차원이었다"고 해명했다.

이 후보는 10일 관훈클럽 초청 토론회에서 '이 후보가 공유한 글에는 2030 남성이 민주당에 대한 지지를 철회한 이유가 문재인 정부의 페미니즘에서 시작됐고, 이 후보는 (향후) 페미니즘 정책과 거리를 두어야 한다는 내용이 있다. 해당 글을 공유한 이유가 무엇이고, 이 주장에 동의하느냐'라고 묻는 질문에 이같이 답했다.

그는 "저는 평등을 지향한다. 남녀별·지역별·계층별을 떠나 부당하고 불합리한 차별을 받지 않게 해야 한다"고 강조했다.

이어 "여성의 입장에서도 여성이라고 특별히 배려받는 기분이 좋지 않고, 여성 우대 등을 바라지 않는 것 같다"고 덧붙였다.

그러면서 "다만 (정책이) 더 섬세해져야 한다"며 "(불평등을 완화하려는 여성정책이) 부분적으로 갈등과 비효율을 야기하는 측면이 있다"고 평가했다.

이 후보는 "특히 청년 세대는 기성세대와 달리 매우 제한적인 환경 속에서 생존 자체를 위한 투쟁을 하고, 누군가 배제되어야 하는 엄혹한 환경에 처해 있다"며 "편을 가를 수밖에 없는데 그중 한 부분이 남녀문제가 되는 것"이라고 설명했다.

아울러 "(이런 사고 끝에) 진실 여부를 떠나 여성 할당제를 폐지하자는 주장을 하는 사람이 생겨난다"며 "비효율을 제거하고 효율적인 면을 키우면 좋겠다는 생각에, 고민 끝에 여성가족부를 폐지하자는 이야기를 한 것"이라고 밝혔다.

이 후보는 다만 "우리 사회는 남녀차별 격차가 현존한다"며 "여성할당제에 대한 오해와 정치적 선동, 개입이 위력을 발휘하는 측면이 있다"고 인정했다.

차별금지법 제정 필요성을 묻는 질문에는 "차별금지법은 필요하고 해야 할 일"이라면서도 "일방통행, 강행처리 방식으로 갈등을 극대화하는 방식보다는 시간이 걸려도 충분히 논의하고, 타협을 통해 사회적 합의에 이르러야 한다"고 했다.

앞서 지난 8일 이 후보는 비공개 선대위 회의에서 '2030 남자들이 펨코에 모여서 홍(洪)을 지지한 이유'라는 제목의 글을 언급한 뒤 공유했다. 펨코는 '에펨코리아'의 줄임말로 최근 홍준표 의원에 대한 20~30대의 지지세가 강하게 표출된 온라인 커뮤니티다.

그가 공유한 글에서 작성자는 "민주당은 각종 페미(페미니즘) 정책으로 남자들을 역차별했다"며 "이재명이 문재인 정부의 페미 우선적인 정책과 차별화를 이루어낼 수 있다면 이들의 지지를 얻을 수 있다"고 주장했다.

이어 9일에는 자신의 페이스북을 통해 "여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다"며 여성가족부를 평등가족부나 성평등가족부로 바꾸고 일부 기능을 조정하자고 제안했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr