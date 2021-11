텔레그램 통해 ‘가상화폐로 마약 거래’한 일당 19명 무더기 붙잡혀

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 마약류가 SNS를 통해 유통되면서 젊은 층이 쉽게 노출되고 있는 것으로 나타난 가운데 텔레그램을 통해 가상화폐로 마약을 거래한 일당 19명이 무더기로 붙잡혀 10만 명이 동시 투약할 수 있는 마약이 압수됐다.

전남경찰청 마약범죄수사대는 텔레그램으로 마약 판매조직을 운영하고, 가상자산(가상화폐)을 받고 마약을 판매한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 등)로 마약 판매조직원 5명, 매수자 14명 등 총 19명을 검거해 송치했다고 10일 밝혔다.

19명 중 국내 총책 2명, 관리책, 운반책, 매수·투약자 등 마약 판매조직원 5명은 구속 송치됐다.

이들은 2020년 9월부터 텔레그램에 마약 판매 채널을 개설하고 인터넷 광고를 보고 접속한 구매자들에게서 가상화폐를 받고 마약을 판매한 혐의를 받고 있다.

아직 검거되지 않은 해외 총책 A씨는 '고액 알바' 구인 광고로 총책, 관리·보관책, 운반책, 홍보책 등 임무를 수행할 조직원을 모집했다.

국내 총책 등 5명은 A씨의 지시를 받아 국제우편으로 밀반입한 마약류를 텔레그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 20~30대 매수자들을 대상으로 추적을 피하려고 가상화폐로 마약 판매 대금을 받았다.

이들은 판매책 간에도 SNS로만 연락하는 등 비대면 방식으로 거래하는 점조직 형태로 조직을 운영한 것으로 밝혀졌으며 전남 경찰은 해외 총책 A씨가 필리핀에 거주하는 것으로 보고, 계속 추적하고 있다.

이번 단속 과정에서 필로폰 2.83kg, 필로폰·MDMA 혼합물 1.1kg, 케타민 505g, 엑스터시 1779정 등 10만 명이 동시 투약 가능한 101억 원 상당의 마약류를 압수했다.

전남경찰청 관계자는 “밀반입 마약류가 유통되지 않도록 세관 등과 공조해 상시 감시체제를 유지하고 있다”며 “최근 마약류가 SNS를 통해 유통, 젊은 층이 쉽게 노출되고 있어 강력히 단속할 예정이다”고 밝혔다.

