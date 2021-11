월미도에 국립 인천해양박물관 착공…2024년 개관 목표

[아시아경제 박혜숙 기자] 수도권 첫 국립 해양문화시설인 인천해양박물관이 2024년 개관을 목표로 공사에 본격 착수했다.

인천시와 해양수산부는 10일 중구 월미도 갑문매립지에서 박남춘 인천시장, 문성혁 해수부 장관, 배준영 국민의힘 의원 등이 참석한 가운데 국립 인천해양박물관 착공식을 열었다.

박물관은 해수부가 총사업비 1067억원을 들여 지상 4층, 연면적 1만7318㎡ 규모로 2023년 말 준공 후 2024년 개관할 예정이다.

박물관 건축 외관은 월미산의 능선과 바다의 물결을 이어주는 곡선 디자인으로 활력 넘치는 해양의 이미지를 담아냈다.

내부는 대강당, 상설·기획 전시공간, 수장고, 관람객 휴식공간 등으로 구성되며, 관람 중 서해바다의 아름다움을 조망할 수 있도록 설계됐다.

박물관은 바다의 과거와 현재, 동양과 서양, 공간과 시간을 연결한다는 의미에서 '교류의 바다, 연결의 시작'을 주제로 전시실을 운영할 계획이다.

선사시대부터 현재까지 해양 교류의 역사를 소개하는 '해양교류사실'(시간을 잇다), 해운·항만의 현재와 미래를 보여주는 '해운항만실'(세계를 잇다), 바다와 함께 살아가는 삶을 보여주는 '해양문화실'(삶을 잇다), 해양 관련 특별기획 전시공간인 '기획전시실'이 조성된다.

특히 인천 섬의 특성이 담긴 해양민속사를 비롯해 우리나라에서 가장 오래된 무역선인 영흥도선, 한국 최초 천일염의 시작인 주안 염전, 근대 인천항 갑문 역사 등 서해의 다양한 해양 스토리를 보여준다.

해수부는 박물관 건립 기간 약 1197명, 운영 시작 후 약 990명의 고용 유발 효과가 발생할 것으로 기대했다. 방문객은 연평균 약 120만명(일평균 4000명)으로 예상한다.

박남춘 시장은 "인천해양박물관이 2024년 개관하면 바다를 통해 대한민국의 과거와 현재, 시간과 공간을 이어주는 대표적인 해양문화 시설로 자리매김 할 것"이라며 "박물관이 차질 없이 개관할 수 있도록 정책적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

