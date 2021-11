쿠쿠전자, 배우 이유리 라이브커머스 참여…‘밥솥·인덕션 할인’

펀슈머·MZ세대와의 접점 확대 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠쿠전자는 배우 이유리가 진행하는 라이브커머스 ‘유리한 거래’를 통해 밥솥과 1구 인덕션을 판매한다고 10일 밝혔다.

쿠쿠는 이날 오후 9시 CJ온스타일 라이브커머스 채널 ‘라이브쇼’에서 진행하는 유리한 거래에서 6인용·10인용 ‘트윈프레셔 마스터셰프’와 함께 공간 제약 없이 다양하게 활용할 수 있는 ‘1구포터블 인덕션 슬림핏’을 최대 13% 할인해 선보인다. 방송을 통해 제품 구입 시 추첨을 통해 5명에게 ‘아이편한 가습기’를 사은품으로 증정한다.

트윈프레셔 마스터셰프는 업계 최초로 개발한 ‘오픈쿠킹’ 기능을 탑재, 시간차를 둔 재료 투입이 가능한 점이 특징이다. 영양소 파괴를 줄이고 식재료 본연의 식감을 살릴 수 있다.

아울러 한 대 밥솥에서 초고압과 고화력 IH 무압, 2기압을 제어해 취향에 맞춰 밥맛 조절이 가능하다. 60가지 이상 레시피를 탑재해 멀티쿠커로도 활용할 수 있다고 쿠쿠 측은 설명했다.

쿠쿠전자 관계자는 “급변하는 유통환경 속 대세로 떠오른 라이브커머스에 적극적으로 참여하고 있다”며 “이번 유리한 거래를 통해 재미를 찾는 ‘펀슈머’, 모바일에 익숙한 ‘MZ세대’와의 접점을 확대할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr