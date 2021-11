'장르만 로맨스' 무진성, 200대1 경쟁률 뚫고 류승룡 상대역

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 무진성이 영화 '장르만 로맨스'로 스크린 신고식을 치른다. 치열한 오디션을 뚫고 류승룡의 상대역을 꿰찬 새 얼굴에 관심이 쏠린다.

무진성은 오는 17일 개봉하는 영화 '장르만 로맨스'(감독 조은지)에서 천재 작가 지망생 유진 역으로 분해 류승룡과 긴밀한 호흡을 맞춘다.

앞서 무진성은 치열한 경쟁을 뚫고 유진 역에 발탁됐다. 유진은 7년째 슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가 현(류승룡)의 위기의식을 자극하며 재미를 전하는 인물. 류승룡과 스승과 제자로 호흡하며 영화의 재미를 배가시키는 유진의 캐스팅은 시나리오 각색 단계부터 중요한 과제였다.

조은지 감독과 제작진은 유진의 신비로운 분위기와 신선한 이미지를 소화해낼 수 있는 배우를 찾기 위해 오디션을 열어 캐스팅에 심혈을 기울였다. 200대1의 경쟁률을 뚫고 낙점된 무진성은 오디션장에서 배역에 관한 남다른 해석과 거침없는 연기를 선보여 제작진의 마음을 사로잡았다는 후문이다.

조 감독은 “오디션 당시부터 유진 그 자체라는 생각을 했다. 내가 생각하지 못했던 유진의 모습까지 표현했다”고 만족감을 드러냈다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr