동원F&B, ‘국민셰프 레시피 서바이벌 밀키트 데뷔전 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 밀키트 전문 기업 ‘마이셰프’와 협업해 MZ세대 ‘프로슈머’를 위한 레시피 공모전 ‘국민셰프 레시피 서바이벌 밀키트 데뷔전’을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 제품 개발 과정에 참여하고 싶어하는 MZ세대 ‘프로슈머(생산자, 소비자의 합성어)’를 겨냥해 기획됐다. 참가자들은 동원참치, 리챔, 동원 자연산 골뱅이 등 동원F&B 제품들을 주재료로 활용해 본인만의 레시피를 선보이면 된다.

공모전 접수는 다음달 3일까지 진행되며, 마이셰프 공식몰에 참가 신청서를 제출하고 개인 사회관계망서비스(SNS)에 필수 해시태그와 함께 레시피 이름, 사진, 콘셉트 등을 게시하면 된다. 수상작은 주제 부합성, 참신성 등을 평가해 선발될 예정이며, ‘마이셰프’는 해당 레시피를 밀키트 개발에 반영해 내년 초 제품화할 예정이다.

수상자에게는 1등(1팀) 삼성 비스포크 큐브 냉장고·비스포크 큐커·마이셰프 공식몰 마일리지 50만원ㅡ 2등(2팀) 삼성 비스포크 큐커·마이셰프 공식몰 마일리지 35만원 등이 주어진다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr