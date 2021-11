SK에코플랜트는 지난 9일 서울 종로구 지플랜트 사옥에서 '중대 무사고 500일 달성 기념행사'를 개최했다고 10일 밝혔다. 행사에는 박경일 SK에코플랜트 사장(왼쪽 네번째)을 비롯해 현장소장 등 200여명이 참여했다. SK에코플랜트는 중대사고 예방을 위한 6대 중점관리 항목을 마련해 점검하는 한편 중소형 건설사들의 안전관리를 지원하기 위해 안심 애플리케이션을 무료로 배포하고 있다. 박경일 SK에코플랜트 사장은 "중대 무사고 500일은 SK에코플랜트 뿐만 아니라 대형 건설사에서도 매우 고무적인 성과로,현 수준에 만족하지 않고 새로운 기록을 계속 만들어 나가야 한다"고 강조했다.

