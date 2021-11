[책 한 모금]"인생은 곱셈, 내가 제로면 기회 의미 없어"

송준석 '오늘도 인생을 색칠한다'

그 자체로 책 전체 내용을 함축하는 문장이 있는가 하면, 단숨에 독자의 마음에 가닿아 책과의 접점을 만드는 문장이 있습니다. 책에서 그런 유의미한 문장을 발췌해 소개합니다. - 편집자주

아포리즘은 깊은 체험적 진리를 간결하고 압축된 형식으로 나타낸 글이다. 삶의 깊은 통찰이 스며있다. 경험 없는 이들에겐 깨달음, 겪어본 이들에겐 공감, 무지한 이들에겐 혜안을 제공한다. 이 책에는 역사상 위대한 업적을 이뤘거나, 자신의 영역에서 성공했다고 평가받는 이들의 격언이 실렸다. 저자는 "성공의 길은 쉽지 않고 험난하다. 힘을 주고 응원하려고 글을 썼다"고 저술 배경을 소개했다.

“나무에 앉은 새는 나뭇가지가 부러지는 것을 두려워하지 않는다. 그것은 나뭇가지를 믿어서가 아니라 자신의 날개를 믿기 때문이다.” - 김새해 <24쪽>

“인생은 곱셈과 같다. 기회가 오더라도 내가 제로이면 아무런 의미가 없다.” - 나카무라 미츠루 <29쪽>

“자신감은 내가 무언가를 잘할 수 있겠다고 생각하는 것이고, 자존감은 내가 무언가를 잘하지 못해도 나 자신을 사랑할 수 있는 마음이다.” - 남인숙 <45쪽>

“누구나 거의 다 역경을 견뎌낼 수는 있지만, 그 인간의 됨됨이를 정말 실험해 보려면 그에게 권력을 줘보라.” - 에이브러햄 링컨 <166쪽>

(송준석 지음/스타북스)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr