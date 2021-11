경기도, 총포 소지 체납자 전수조사 174명 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] #1 양주시에서 캠핑장을 운영하는 A씨는 지방소득세 등 3000만원을 체납했다. A씨는 생활고를 이유로 납부를 거부했으나 경기도의 총포 소지 허가내역 전수조사 결과 700만원 상당의 엽총(A6-12F, 골드비죤) 등 총기 3정(약 1300만원)를 소지해 압류절차를 진행하고 있다.

#2 지방소득세 7400만원을 체납한 화성시의 B씨는 특별한 재산이 없는 것으로 파악된 결손 처리자다. 그러나 이번 조사에서 최고가 1000만원인 엽총(베넬리 F199928)과 약 300만원 상당의 공기총을 레저용으로 보유하고 있어 압류절차를 밟고 있다.

경기도가 체납자 총포 소지 여부 전수조사를 통해 174명이 총기류를 갖고 있는 사실을 확인했다.

도는 지난 9~10월 두 달간 도내 42개 일선 경찰서를 통해 총포 소지 허가내역을 전수 조사한 결과 체납자 174명이 경찰서에 보관 중인 206정의 총포를 확인했다고 10일 밝혔다.

이번 조사는 지방세 100만원 이상 도내 체납자 14만명을 대상으로 진행됐다.

수렵과 사냥(레저) 활동을 위해 총기를 구매하면 총포안전관리법에 따라 소지 허가를 받은 후 관할 경찰서에 보관해야 해서 체납자 가택수색에서 엽총 등 총포류는 포착이 되지 않고 지방정부의 전국재산조회를 비롯한 체납자 재산 추적 체계에서도 사각지대였다.

도는 이에 따라 경찰과 협조해 체납자 174명(체납액 약 26억원)의 총기 소지를 적발했다.

도는 관련 법에 따라 총포 압류절차를 진행 중이다. 체납자가 끝까지 납부를 거부하면 모두 공매 처리할 예정이다.

김민경 도 조세정의과장은 "이번에 적발된 체납자들은 사업이 어렵다거나 실직했다고 등 핑계를 대며 체납액을 납부하지 않았다"며 "이번에 적발된 인원들은 납세의무를 이행하지 않고 고가의 총포를 구입해 레저 활동을 즐기는 전형적인 고질체납자로, 조세정의 실현을 위해 강력한 체납처분으로 체납액을 징수하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr