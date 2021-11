수원시, 아파트 화재통로 등 안전 디자인 개발 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 문화체육관광부가 주최하고 재단법인 한국공예ㆍ디자인문화진흥원이 주관하는 '2021 생활안전 공공 디자인 공모사업'에 선정돼 국비 3억원을 지원받는다.

수원시는 '재난대비 안전 디자인 개발' 유형에 '화재로부터 안전한 아파트 만들기, 4Safety(세이프티)'를 응모해 대상지로 선정됐다고 5일 밝혔다.

시는 지원받는 사업비 3억원을 투입해 내년 2월까지 우만주공3단지(팔달구)를 '화재가 발생했을 때 안전하게 대피할 수 있는 아파트'로 만든다.

시는 앞서 지난 1일 한국공예ㆍ디자인문화진흥원과 협약을 체결했다.

우만주공3단지에는 어둠 속 탈출을 돕는 '행동 유도 디자인'과 같은 대피유도시스템과 안전 알람, 화재 예방ㆍ대피 안내 안전 사인 등이 설치된다.

또 화재 대비 용품과 안전키트 등이 배치되고, 주민들을 대상으로 '일상에서 화재 안전 점검'을 독려하는 안전캠페인도 진행된다.

시 관계자는 "수원시는 전체 주택 중 공동주택 비율이 60% 이상"이라며 "아파트에 화재가 발생하면 인명 피해로 이어질 수 있어 안전 디자인 개발이 꼭 필요한 상황"이라고 설명했다.

이어 "이번 사업으로 행동 유도 디자인을 활용해 신속하게 주민들이 대피할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "화재 안전 디자인 매뉴얼을 제작하는 등 사업을 확장할 계획"이라고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr