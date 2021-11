[아시아경제 이민지 기자] 누리플랜 누리플랜 069140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,680 전일대비 90 등락률 -1.16% 거래량 38,143 전일가 7,770 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?누리플랜, DMZ 평화공원 테마 상승세에 6.35% ↑[특징주]누리플랜, 10조 백연·미세먼지 저감시장 선점해 매출 1조 목표 close 은 종속회사인 유니슨에이치케이알 주식회사가 운영자금 조달을 60억 규모로 제3자배정증자를 결정했다고 1일 공시했다.

