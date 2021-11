거창 청소년 방과후 아카데미, ‘거창사건’ 70주기 추모

‘거창 愛 올래’ 캠페인, 청소년 애향심 고취

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 거창흥사단이 진행 중인 청소년 방과후 아카데미의 초·중등 청소년 30명이 지난 30일 거창사건 추모공원을 방문해 추모행사를 했다.

경남 거창군은 학생들이 70주기를 맞이한 거창사건을 돌아보고 추모하는 토요체험을 진행했다고 1일 밝혔다.

학생들은 1951년 2월에 일어난 거창사건에 대해 전문 해설사의 설명을 듣고 ‘그날을 기억하다’ 미션과 희생자들에게 보내는 ‘우리의 메시지’ 활동을 했다.

행사에서 거창사건이 일어난 계기와 유명을 달리한 희생자의 넋을 기리는 시간을 가졌다.

프로그램에 참여한 한 청소년은 “나와 비슷한 또래의 친구들이 364명이나 학살됐다는 말에 마음이 아팠다”며, “719명의 거창 사건 희생자들을 잊지 않고 기억하며 다시는 이런 비극이 없길 소망한다”고 소감을 밝혔다.

구인모 군수는 “70주기를 맞이한 거창사건에 대해 청소년이 의미를 함께 되새길 수 있게 됐다”며, “몰랐다면 알아야 하고, 알았다면 오래 기억할 수 있도록 청소년에게 거창의 역사 현장을 찾아가 배우는 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.

올해 ‘거창 愛(애) 올래?’는 총 4회차로 꾸며졌다. 거창읍·월천, 남상·남하면, 웅양면에 이어 ‘거창 신원마을로 쏙!’이라는 테마로 신원면에서 마무리 활동을 진행했다.

거창군 청소년 방과후 아카데미 토요체험은 ‘거창 愛(애) 올래?’라는 주제로 청소년이 관내 마을을 탐방하고 체험하며 거창의 역사와 문화를 알아가는 활동이다.

