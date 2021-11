홍준표 "안철수와 공동정부 창출할 수도"…'가치동맹' 강조

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 안철수 국민의당 대표와의 '가치 동맹'을 강조하며 '공동정부'까지 언급하고 나섰다.

홍 의원은 1일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "안 대표를 존중한다"며 "과거 DJP(김대중·김종필) 연대하듯이 세력 대 세력을 서로 연대를 해서 공동 정부를 창출할 수도 있다"고 밝혔다. 안 대표는 이날 오전 10시 국회에서 대선 출마를 선언할 예정이다.

홍 의원은 "대한민국의 중도적 가치를 가장 상징하는 분이 그분(안 대표)"이라며 "중도지향적인 분들을 모시고 오려면 안 대표가 없어서는 안 된다"고 강조했다.

이어 그는 "안 대표와 같이 정권 창출에 공동 전선을 펴야 한다는 그 인식에는 서로가 동의를 했다"며 "9월 초인가 만났을 때는 어떤 일이 있어도 이번에는 분리돼서 대선 출마하는 일이 없었으면 좋겠다 (했고) 안 대표도 거기에 동의를 했다"고 설명했다. 홍 의원에 따르면 이들은 8월까지 여러 차례 만남을 가졌다.

다만 홍 의원은 국민의힘과 국민의당 '합당'에는 선을 그었다. 그는 "합당한다는 것은 넌센스라고 본다"며 "합당은 하지 않고 가치 동맹을 해야 된다"고 얘기했다. 또 그는 "안 대표를 우리가 흡수 통합하겠다 그런 생각은 전혀 없다"고 덧붙였다.

