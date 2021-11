삼성重, 유증 청약률 100% 초과…1조2825억원 확보

우리사주·구주주 청약률 103.3% 기록

재무구조 개선, 친환경 선박개발 투자 계획

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성중공업이 우리사주조합 '완판'에 이어 공모청약에서도 흥행에 성공했다.

삼성중공업은 1일 우리사주조합과 구주주를 대상으로 실시한 유상증자 청약 결과 청약률이 103.3%를 기록했다고 1일 밝혔다.

삼성중공업의 발행 예정 주식 수는 2억5000만주이며, 초과 청약 주식 수는 1782만 5990주다. 초과 청약 배정 비율은 54.07%로, 초과청약에 참여한 청약자는 초과 청약 주식 수에 초과 청약 배정비율을 곱해 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받았다.

삼성중공업은 실권주 없이 초과 청약 후 발생한 단수주 7만3719주에 대해서 이달 2일과 3일 일반공모 청약을 진행하며, 신주 상장 예정일은 오는 19일이다.

삼성중공업은 이번 유상증자를 통해 총 1조2825억원을 확보했다. 이를 통해 재무구조 개선 및 친환경 선박개발 등 미래 경쟁력 강화를 위한 투자에 적극 나설 계획이다.

