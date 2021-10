존슨 英총리 "G20 정상회의 성과 '새발의 피' 수준으로 미미"

[아시아경제 박병희 기자] 보리스 존슨 영국 총리가 주요 20개국(G20) 정상회의에서 기후변화 대책 성과물이 '새발의 피(a drop in the ocean)' 수준이라며 G20 정상회의 결과에 실망감을 나타냈다.

블룸버그 통신에 따르면 존슨 총리는 지난달 31일(현지시간) G20 정상회의를 마친 후 기자회견에서 "G20이 기후변화 대책으로 합의한 내용이 새발의 피 수준으로 미미하다"며 "시급한 대책이 마련되지 않는다면 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)도 실패할 위험이 크다"고 말했다.

기후변화 대책, 공급망 대책 등이 논의된 G20 정상회의는 지난달 30~31일 이탈리아 로마에서 열렸다. 영국은 곧바로 의장국으로서 기후변화 대책을 논의할 COP26을 주최한다. COP26은 G20 정상회의 폐막일인 지난달 31일 개막했으며 오는 12일까지 스코틀랜드 글래스고에서 열릴 예정이다.

존슨 총리는 "COP26이 실패하면 모든 것이 실패하는 것"이라며 "우선 파리기후협약이 망가지고 기후변화에 대처할 수 있는 사실상 유일한 수단이 수면 아래로 가라앉게 되는 것"이라고 지적했다.

존슨 총리는 최근 사우디아라비아, 호주, 러시아가 탄소중립 계획을 발표하고, 미국이 탄소중립을 위한 지원 규모를 두 배로 늘리고, G20이 석탄발전 투자를 중단키로 하는 등 성과도 있었지만 이것만으로는 충분치 않다고 말했다.

그는 또 "G20 국가 중 12개 나라만이 2050년 또는 그 이전에 탄소중립 달성을 약속했다"며 "2015년 파리기후협약 합의 후 간신히 절반 정도만 개선된 탄소 감축 계획을 내놓은 것"이라고 아쉬움을 토로했다.

존슨 총리는 "G20이 예나 지금이나 온실가스 배출에 가장 큰 책임이 있는 국가들이지만 탄소 배출 감축을 위한 정당한 역할을 하지 않고 있다"고 꼬집으며 "COP26의 실패를 막으려면 변화가 필요하다"고 강조했다.

