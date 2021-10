[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 한신포차가 포장·배달 신메뉴로 출시한 ‘한신무뼈닭발’과 ‘직화튤립닭발’을 1일부터 매장에서도 선보인다고 밝혔다.

한신무뼈닭발은 한신포차의 시그니처 메뉴인 ‘한신닭발’을 간편하게 즐길 수 있는 메뉴로, 한신닭발 특유의 매콤한 국물 양념에 푹 삶은 무뼈 닭발을 푸짐하게 넣어 매콤하면서도 쫄깃한 식감을 자랑한다. 직화튤립닭발은 튤립처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름으로, 통뼈만 남기고 닭발 부분의 뼈는 제거해 먹기 편한 반무뼈닭발로 유명하다. 가격은 각각 1만7000원, 1만5000원이다.

이번 메뉴는 주문 시 주먹밥을 함께 제공해 밥 위에 무뼈닭발을 얹어 초밥처럼 먹거나 국물에 비벼 푸짐하게 즐길 수 있도록 했다. 또 취향에 따라 콩나물국의 콩나물을 넣어 먹거나 소고기육전, 수제모둠튀김, 라면사리, 넙적당면 등을 추가해 먹을 수도 있다.

