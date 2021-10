BBQ, 신메뉴 3종 카카오쇼핑라이브서 5000원 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 핼러윈을 맞아 카카오쇼핑라이브와 함께 인기메뉴와 가을 신메뉴 3종에 대한 할인 프로모션을 실시한다고 29일 밝혔다.

카카오쇼핑라이브는 이날 오후 7시30분부터 9시까지 약 1시간 반 진행될 예정이다. 핼러윈을 적극적으로 즐기는 2030세대를 위해 최근 선보인 ‘눈:맞은 닭’ 등 가을 신메뉴 3종과 대표 메뉴인 황금올리브치킨과 사이드 메뉴가 포함된 총 6종의 세트 메뉴의 e쿠폰을 5000원 할인된 가격으로 2만개 한정 판매한다. 카카오톡 내 쇼핑탭이나 쇼핑하기 내 라이브 탭을 통해 참여할 수 있으며 한 세트당 1인 3매까지 구매 가능하다.

신메뉴를 포함해 랜덤치즈볼, BBQ버거, 레몬보이 등으로 다양하게 구성된 세트 메뉴 5종과 황올(황금올리브치킨)반반과 황금알치즈볼이 포함된 세트까지 총 6종으로 구성돼 있다. 사이드 메뉴인 프리미엄 치킨 버거도 이번 방송에서 만나볼 수 있다.

