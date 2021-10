현대백화점그룹 7개 상장사, ESG 평가서 'A 등급' 획득

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 600 등락률 -0.70% 거래량 113,176 전일가 85,600 2021.10.27 15:05 장중(20분지연) 관련기사 "11월 쇼퍼를 잡아라" … '코세페' 맞춰 유통가 대규모 할인 행사[포토] 더현대 서울서 'SNS 핫템' 휴대폰 케이스 만나보세요!5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다 close 그룹은 한국기업지배구조연구원(KCGS)이 실시한 2021년 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 7개 평가대상 상장 계열사가 모두 '통합 A'등급을 받았다고 27일 밝혔다.

현대백화점과 현대홈쇼핑·현대그린푸드·한섬·현대리바트·현대에버다임 등 6개 계열사는 지난해에 이어 2년 연속으로 통합 A등급을 받았고, 지난해 기업 인수합병(M&A)를 통해 계열사로 신규 편입된 현대바이오랜드는 B등급에서 A등급으로 2단계가 올랐다.

현대백화점그룹은 환경 부문에서 환경경영을 위한 투자 계획을 수립하고 경영활동에 적용해 높은 평가를 받았다. 대표적으로 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드는 올해 한국표준협회로부터 환경경영시스템 국제표준인 'ISO 14001' 인증을 받았으며, 한섬은 폐기 예정인 재고 의류를 친환경 인테리어 마감재로 만들었다. 현대리바트는 환경부로부터 친환경 제품 인증을 획득하기도 했다.

사회 부문의 경우 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드·한섬·현대리바트·현대에버다임 등 6개 상장 계열사가 각각 A+등급을, 현대바이오랜드는 A등급을 받았다. 코로나19로 매출이 급감한 중소 상인들을 위해 진행한 판로지원 활동과 일 가정 양립을 위해 추진중인 가족친화 제도가 높은 평가를 받았다.

지배구조 부문은 모든 상장 계열사가 A등급을 받았다. 올 초 최고경영자 승계정책 수립 등 지배구조 관련 규정을 명문화하고, 이사회 중심 경영과 사외이사의 독립성과 전문성을 강화한 덕분이다. 특히, 현대백화점은 올 상반기 이사회 내에 ESG경영위원회를 신설했고, 현대홈쇼핑과 현대그린푸드도 연내에 ESG경영위원회 등 전담조직을 구성할 예정이다.

현대백화점그룹 관계자는 "ESG는 각 계열사의 경쟁력을 향상시키는 경영의 중요한 축"이라며 "투명하고 선진적인 지배구조를 바탕으로 지속가능한 미래를 위한 환경·사회 문제 해결을 위해서 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr