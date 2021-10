홈플러스, 해피 핼러윈 대축제…“이색 상품이 한자리에”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 31일까지 다양한 핼러윈 용품을 선보이는 ‘해피 핼러윈 대축제’ 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 홈파티용 먹거리를 기획가에 선보인다. 대표 상품으로 사세 콰트로치즈 치킨칩, 아워홈 오리지널 바비큐폭립 등을 판매한다. 핼러윈 분위기를 연출해줄 각종 의상과 소품도 준비했다.

전국 홈플러스 점포에서 행사 상품 560여 종을 2만원 이상 구매하는 고객에게는 5000원 상품권을 증정한다. 홈플러스 온라인에서는 행사 상품 2만원 이상 구매 시 마일리지 5000점 적립 이벤트를 진행한다.

홈플러스 익스프레스 전 채널에서는 핼러윈 기획 상품 3개 구매 시 1000원 추가 할인 행사를 진행하며, 홈플러스 익스프레스 온라인에서 1만원 이상 구매 시에는 3000원 할인 혜택을 추가로 제공한다.

홈플러스 관계자는 “코로나19 장기화로 대규모 파티와 모임이 줄면서 올해도 핼러윈 홈파티 트렌드가 이어질 전망”이라며 “고객이 아쉬움을 달래며 이색 먹거리와 소품으로 핼러윈을 즐길 수 있도록 이번 행사를 마련했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr