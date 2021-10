[이번 주 유상증자] 10월 넷째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(10월) 넷째 주에는 삼성중공업과 이수페타시스가 유상증자를 실시한다.

◆ 삼성중공업=삼성중공업은 주주배정후 실권주 일반공모를 실시한다. 오는 28일에는 우리사주조합을 대상으로 실시한다. 구주주 청약은 28일부터 29일까지다. 이어 다음달 2일부터 3일까지 일반공모 청약일 진행한다.

총 2억5000만주를 발행해 1조2825억원을 조달한다. 발행가액은 5130원이다. 조달한 자금 중 5000억원은 채무상환에 사용한다. 또 7825억원은 선박건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 활용한다.

삼성중공업은 1974년 8월 설립된 삼성그룹 소속의 계열사다. 누적 수주실적 세계 3위의 초대형 조선업체다. 2020년

매출액은 6조8603억원이다.

◆ 이수페타시스=이수페타시스는 주주배정후 실권주 일반공모를 진행한다. 오는 28일 우리사주조합을 대상으로 실시한다. 또 28일부터 29일까지는 구주주 청약 및 초과청약을 한다. 이어 다음달 2일부터 3일까지 일반공모청약을 진행한다.

총 2198만주를 발행해 총 724억원을 조달한다. 발행가액은 3295원이다. 조달한 자금 중 420억원은 시설자금, 304억원은 운영자금에 활용한다. 세부적으로는 유선네트워크와 서버제품군 관련 신규 투자와 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축으로 시설자금을 사용한다. 또 운영자금은 원부자재 구매대금 용으로 활용한다.

이수페타시스는 인쇄회로기판(PCB) 생산업체다. 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정해 주는 역할을 한다.

