경기도, 문화기술 이동전시관 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 문화기술(CT) 작품들을 감상할 수 있는 이동 전시관을 운영한다.

경기도는 문화 콘텐츠에 디지털 기술을 적용해 유ㆍ무형의 부가가치를 높이는 기술로 홀로그램과 인공지능 등을 활용한 문화기술 이동 전시관인 '어스뮤지엄'을 파주시 헤이리 예술마을 등 6곳에서 순차적으로 운영한다고 21일 밝혔다.

도는 앞서 12~50㎡ 면적의 전시관 3개를 공상과학 영화 속 화성기지처럼 돔 형태를 갖춰 어스뮤지엄으로 제작했다. 전시는 ▲고양 킨텍스 10월 7~10일(경기국제웹툰페어 연계) ▲하남 스타필드 10월 13~17일(문화기술 전람회 연계) ▲파주 헤이리 예술마을 10월 21~31일 ▲부천 상동 호수공원 11월 4~14일 등이다.

다음 달 중에는 북부지역 1곳과 수원시 1곳 등에서 이동 전시관을 운영한다.

도 관계자는 "코로나19로 지친 도민들이 문화기술 작품들을 통해 지친 마음을 치유하고, 나아가 문화생활과 함께하는 일상으로 복귀할 수 있기를 기대한다"고 전했다.

