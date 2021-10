서울 도심서 '2만명' 운집한 민주노총 집회, 경찰 즉시 수사 착수

[아시아경제 정동훈 기자] 집회 금지 조치에도 불구하고 조합원 2만명 이상이 모이는 불법 집회를 강행한 전국민주노동조합총연맹(민주노총)에 대해 경찰이 즉시 수사에 착수했다.

서울경찰청은 20일 "최근 수도권 지역의 감염병 확산 위험에 따른 정부의 파업 철회촉구 및 경찰·서울시의 집회금지에도 불구하고 서대문역 등 도심권 일대에서 대규모 불법집회를 강행한 집회 주최자 및 주요 참가자들에 대해 수사에 착수했다"고 밝혔다.

이날 서울청은 수사부장을 본부장으로 하는 67명 규모의 '10. 20. 불법시위 수사본부'를 편성했다. 본부는 주최자 등에 대해 이날 경찰 출석을 요구할 예정이다.

서울청은 "도심권에서 장시간 불법집회 및 행진을 강행한 집회 주최자는 물론 불법행위에 책임 있는 자들에 대해 예외 없이 집시법 위반, 일반교통방해, 감염병예방법 위반 등 혐의를 적용해 신속·엄정하게 수사할 것"이라고 밝혔다.

민주노총은 이날 비정규직 철폐, 5인미만 사업장에 대한 차별 철폐, 교육·의료·주택 공공성 강화 등을 목표로 서울 서대문구 서대문역 사거리를 포함해 전국 14개 지역에서 집회를 열었다.

이날 서울청은 도로 교통상황 및 통제구간 등에 대해 방송사, 네비게이션업체, 서울시 교통정보센터, 지하철 구내방송, 전단지 부착 및 입간판 설치 등을 통해 시민들에게 안내했다.

서울시와 협의해 민주노총 집회 예정시간인 오후 1시부터 오후 4시까지 광화문역 등 5개 지하철 역사와 27개 버스정류장(88개 노선)에 대해 무정차 하려 하였으나, 시민불편 최소화를 위해 오후12시30부터 오후2시 10분까지만 시행했다.

