경상국립대 국어문화원, 한글 사랑 꾸러미 증정 행사 개최

제575돌 한글날 기념, 경남 도민 200명 대상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 국어문화원 김민국원장은 제575돌 한글날을 맞이해 한글 사랑 꾸러미를 증정하는 기념행사를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 기념행사에서는 경남 도민 200명을 대상으로 한글 사랑 꾸러미를 증정한다.

한글 사랑 꾸러미에는 한글의 조형성과 아름다움을 강조한 한글 사랑 물병 꾸미기, 한글 사랑 달력 꾸미기 재료가 들어 있어 한글 사랑 물병과 달력 꾸미기 체험활동을 할 수 있다.

또한 한글 사랑 물병과 달력 꾸미기 체험활동을 진행한 후 핵심어 표시(해시태그)를 달아 게시글을 올리면 추첨을 통해 모바일 상품권을 지급한다. 핵심어는 #제575돌한글날 #경상국립대_국어문화원 #한글사랑_물병만들기 #한글사랑_달력만들기 등을 표시하면 된다.

이 행사에 참가하려면 정보무늬(큐알코드)를 활용해 이름과 연락처, 주소를 기입하면 된다.

신청 인원이 200명이 넘으면 추첨으로 선정하며 결과는 누리집에 발표한다.

꾸러미는 25일까지 신청받으며, 27일에 꾸러미 당첨자를 게시하고 꾸러미를 발송한다.

