[아시아경제 온라인이슈팀] 할리우드 스타 킴 카다시안이 파격적인 패션을 선보이며 근황을 전했다.

최근 킴 카다시안은 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 킴 카다시안은 핑크빛 레이스 소재의 밀착된 보디슈트를 입은 모습이다. 터틀넥 디자인과 전신 시스루 스타일의 독특한 의상이 눈길을 사로잡는다.

한편 킴 카다시안은 미국 리얼리티 프로그램 '카다시안 따라잡기'로 스타덤에 올랐다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr