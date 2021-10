[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터(센터장 하상용, 이하 광주혁신센터)는 최근 1박 2일간 비대면 온라인교육을 통한 ‘2021예비창업패키지 일반분야 지원사업 인사 노무 세미나’를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 세미나는 호남권역(GIST, 전남, 제주)센터와 충북혁신센터가 공동주관으로 진행됐으며, 각 센터별로 선정된 120명의 예비창업자 및 스타트업 기업이 참여했다.

주요 내용은 ▲인사교육 ▲노무교육 ▲4대보험의 이해 ▲실전인사, 노무 멘토링 및 네트워킹 등 창업 성공을 위한 교육 프로그램과 선배 창업기업의 인사, 노무 경영 노하우 공유 등이다.

하상용 센터장은 “이번 세미나를 통해 예비창업자 및 스타트업이 탄탄한 경영체계를 구축하는데 도움이 되었기를 바란다.”며 “향후에도 창업자들의 성공적인 창업을 돕는 거점센터 역할을 하겠다.”고 전했다

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr