검찰, '대장동 의혹' 성남시청 추가 압수수색…시장실은 제외

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹을 수사하는 검찰이 20일 성남시청을 추가로 압수수색하고 있다.

서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오전 9시 30분께 성남시청에 수사관들을 보내 정보통신과에 보관 중인 서버에서 직원들의 이메일 내역 등을 추가로 확보하고 있다.

다만 검찰은 이날도 시장실이나 시장 비서실은 압수수색하지 않을 것으로 전해졌다.

검찰은 이날까지 최근 일주일 사이 성남시청만 4번 압수수색했다.

전날에도 성남시청을 찾은 검찰은 정보통신과를 압수수색했지만 전산 자료 용량 문제로 연장 작업이 필요해 이날 다시 성남시청을 방문한 것으로 알려졌다.

성남시는 대장동 개발 사업의 인허가권을 가진 곳으로 최우선 압수수색 대상으로 꼽혀왔다. 검찰은 성남시가 산하기관인 성남도시개발공사에서 이뤄진 업무를 보고 받거나 인지했을 것으로 보고 있고 관련 자료를 찾고 있다.

