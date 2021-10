[클릭 e종목] “크래프톤, 신작 출시 임박하며 커지는 시장 기대감”

게임 하나만 운영하는 리스크에서 벗어나

미래에셋증권 "크래프톤 목표주가 67만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 크래프톤의 신작 출시가 임박하면서 시장의 기대감도 커지고 있다. 올해 3분기도 기존 게임들의 실적은 성장세가 예상된다.

20일 미래에셋증권에 따르면 크래프톤은 신작 ‘배틀그라운드: 뉴스테이트’ 출시를 앞두고 있다. 이는 2018년 출시된 ‘배틀그라운드 모바일’의 확장팩 격이다.

오는 11월부터 신작 모멘텀이 본격화될 것으로 기대된다. 배틀그라운드 모바일은 2018년 중국 텐센트와 공동 개발했고 글로벌 퍼블리싱도 텐센트가 운영했다. 하지만 배틀그라운드: 뉴스테이트는 크래프톤이 단독 개발하고 글로벌 퍼블리싱도 진행한다. 미래에셋증권은 배틀그라운드: 뉴스테이트의 올 4분기 일평균 매출을 52억원, 내년 일평균 매출을 104억원으로 가정했다.

김창권 미래에셋증권 연구원은 “크래프톤이 직접 퍼블리싱을 하면서 매출 인식률을 높일 것”이라며 “중국 기업이 퍼블리싱하면서 미국, 유럽 등 핵심 게임시장을 확보하지 못했던 배틀그라운드 모바일의 단점도 메울 것”이라고 설명했다.

한편 올해 3분기 기존 게임의 실적은 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 배틀그라운드 모바일과 중국 화평정영의 월 매출과 분기 매출은 모두 증가세를 보일 것으로 점쳐진다. 김 연구원은 “지난 7월 출시된 테이고 맵이 3분기의 견조한 실적에 영향을 미쳤다”고 말했다.

이에 미래에셋증권은 크래프톤의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 67만원을 유지했다. 전일 종가는 49만3500원이다. 김 연구원은 “배틀그라운드: 뉴스테이트 출시 일정의 확정과 글로벌 게임 시장에서의 성공 가능성은 하나의 게임만 운영하는 리스크를 해소할 것”이라며 “내년 출시 예정인 배틀그라운드 콘솔 확장팩 칼리스토 프로토콜의 기대감까지 높여줄 것”이라고 전망했다.

