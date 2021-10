한국수력원자력, ESG 액션 데이즈 운영 … 생활 속 ‘탄소 감축’ ‘사랑 나눔’ 실천

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력이 ‘ESG 액션 데이즈(Action days)’ 프로그램에 들어갔다.

ESG란 일상 속에서 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance))를 실천하는 것으로, 한수원은 18일부터 22일까지 1주일간 탄소 감축, 사랑 나눔, 윤리 실천 등 3가지 테마로 사내 문화 조성 프로그램을 가동키로 했다.

ESG 액션 데이즈는 임직원이 참여와 소통을 통해 ESG 경영에 대해 이해를 하고, ESG 가치들을 실천하기 위해 마련한 행사다.

행사 첫날인 18일 한수원은 경주 본사에서 ESG 실천다짐대회를 열었다.

‘클린 에너지(Clean Energy)로 지속가능한 미래를 선도하는 한수원’이라는 ESG 경영 슬로건을 내걸고 이를 달성하기 위한 ESG 경영전략을 발표했다.

한수원은 ESG 전략으로 국가 탄소중립 달성에 기여하고, 국민이 체감할 수 있는 사회가치를 창출하겠다는 방침이다.

또 ESG 가치를 반영한 新윤리헌장을 선포하며 정도경영에 전 직원이 능동적으로 참여하겠다는 의지를 다졌다.

한수원은 직원의 생활 속 작은 실천으로 환경을 보호하고 사회가치를 창출할 수 있는 참여형 프로그램도 운영한다.

직원들은 온실가스를 줄이는 실천과 기후위기 대응에 참여하는 ‘탄소포인트제’ 가입 이벤트를 실시한다.

잔반 줄이기 운동인 ‘클린디쉬 캠페인’도 전사적으로 시행한다. 한수원은 클린디쉬 캠페인을 통해 줄어든 잔반만큼 일정 금액을 기부해 어린이 환경교육에도 활용할 예정이다.

또 취약계층에게 사랑을 전하고 따뜻한 나눔 문화를 확산시키기 위해 ‘사랑의 물품 기부’를 시행한다.

재사용이 가능한 물품은 굿윌스토어에 기부해 자원순환과 장애인 일자리 창출에도 기여한다는 계획이다.

굿윌스토어는 물품을 기증받아 정비한 후 판매하는 곳으로, 장애인에게 일자리를 제공하고 있다.

정재훈 한수원 사장은 “ESG 경영에서 가장 중요한 것은 실천하는 문화를 구축하는 것”이라며 “이번 행사를 통해 전 직원이 참여하는 ESG 활동으로 더 나은 가치를 창출하는 한수원만의 클린 ESG 문화를 정립해나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr