그랜드 하얏트 서울 호텔 '더 델리', 핼러윈 프로모션.

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 하얏트 서울 호텔의 프리미엄 베이커리 '더 델리'가 핼러윈을 맞아 오는 20일부터 31일까지 홈메이드 디저트를 선보인다고 18일 밝혔다.

'더 델리'의 도넛 시리즈는 호박 크림, 라즈베리 크림, 바닐라 크림이 필링된 핼러윈 한정판을 선보인다. 이번 핼러윈 프로모션 상품은 케이크 바, 컵케이크, 타르트 등으로 유령, 몬스터, 호박, 박쥐 모양을 적용했다. 초콜릿으로 채운 몬스터 얼굴 모양의 초콜릿 케이크 바는 스틱을 잡고 먹는 형태로 어린이들도 간편하게 먹을 수 있다. 호박, 박쥐, 유령 모양의 무스가 올라간 컵케이크는 선호하는 모양과 맛을 골라 먹을 수 있다. 호박 무스가 올라간 호박 무스 타르트와 하얀색 몬스터 모양의 라즈베리 화이트 초콜릿 무스 타르트도 선보인다.

그 외 다양한 모양의 아이싱으로 꾸며진 핼러윈 리미티드 쿠키, 호박파이, 사과파이도 '더 델리'에서 만나볼 수 있다.

'더 델리'의 핼러윈 프로모션에 관한 자세한 문의 그랜드 하얏트 서울 대표전화로 하면 된다.

