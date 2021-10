HDC현산, 상계1 재정비…도시정비사업 수주 '1조 클럽'

HDC현대산업개발이 서울시 노원구 상계동 상계1 재정비 촉진 구역 재개발사업을 수주하며 2021년 재건축·재개발 부문 수주실적 1조2768억원을 기록, 올해 도시정비사업 '수주 1조' 클럽 반열에 올랐다.

18일 업계에 따르면, 상계1 재정비 촉진 구역 주택재개발사업 수의계약 대상자로 단독 입찰한 HDC현대산업개발은 지난 16일 열린 시공자 선정총회에서 전체 조합원 715명 중 522명이 참석한 가운데 참석 조합원의 78% 득표로 상계1구역 주택재개발 정비사업의 시공사로 선정됐다. 지하 5층~지상 25층 17개 동 아파트 1388가구를 신축하는 2930억원 규모 사업이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "상계1 재정비촉진구역은 서울 노원구에 있는 재개발 사업지로 교통 여건 및 주거 기반 여건 등이 양호한 사업지"라면서 "특히 인접한 상계뉴타운 다른 구역들의 사업이 완료되면 대규모 아파트 단지가 구성돼 주거 여건이 더욱 개선될 것으로 기대된다"고 했다.

한편 HDC현대산업개발은 올해 도시정비사업에서 상계1 재정비 촉진구역 재개발사업수주 뿐만 아니라 대구 범어목련 재건축, 의왕 부곡다구역 재건축정비사업, 인천 갈산1구역 재개발, 울산 남구 B-07구역 재개발, 서울 미아4구역 재건축 사업 등 서울, 수도권과 지방 거점 도시에서 수주한 바 있다.

