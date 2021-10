W컨셉, 첫 브랜드 캠페인…배우 배두나 모델로 발탁

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 지난 5월 인수한 W컨셉이 창사 이래 첫 대규모 브랜드 캠페인을 전개한다고 18일 밝혔다.

W컨셉은 올해 말까지 ‘웨이크업 유얼 컨셉(WAKE UP YOUR CONCEPT)’을 테마로 한 브랜드 캠페인을 진행한다. 브랜드 광고, 할인 프로모션, 팝업스토어 운영 등 다양한 방식으로 진행되며 고객에게 풍성한 혜택을 제공할 계획이다.

광고 모델로 배우 배두나로 발탁하고, 브랜드 광고 2편을 선보인다. 1편에서는 유행을 따라 입으라는 패션앱들에게 배두나가 ‘너흰 컨셉이 뭐니?’라는 질문을, 2편에서는 흔한 쇼핑앱 사이에서 패션을 아는 사람들은 차별화된 W컨셉을 이용한다는 내용을 다룬다.

첫 브랜드 캠페인 진행을 기념해 오는 31일까지 2주간 대규모 할인 프로모션도 진행한다. 매일 오전 10시부터 선착순 5000명에게 쇼핑에 활용할 수 있는 ‘컨셉지원금’ 6만원을 지급하며, 이벤트 기간 동안 상품을 구매한 고객이 후기를 통해 자신의 컨셉을 공유하면 5000포인트 적립금을 추첨을 통해 추가로 증정한다. 프론트로우, 렉토, 잉크 등 50여개 대표 브랜드 상품을 최대 75%까지 할인하는 ‘컨셉 by W컨셉’ 기획전도 준비했다. 오는 29일부터 다음달 11일까지 신세계백화점 강남점에 팝업 스토어를 운영할 예정이다.

이은철 W컨셉코리아 대표이사는 “W컨셉은 독보적인 온라인 패션 플랫폼으로 고객이 자신만의 컨셉을 찾을 수 있도록 패션의 본질을 소개하는 등 업계의 선도적인 역할을 수행해왔다”며 “앞으로도 패션을 기반으로 뷰티, 라이프 등 카테고리의 확장과 관계사와의 협업을 통해 온·오프라인 패션 버티컬 플랫폼의 강자로서 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr