금천뮤지컬센터, 뮤지컬 피크닉 ‘재즈캠핑’ 공연

22일 오후 7시30분 금천뮤지컬센터서 브로드웨이 뮤지컬의 황금기인 1940~1960년대 명곡 공연

[아시아경제 박종일 기자] 금천문화재단은 22일 오후 7시30분 금천뮤지컬센터 금천예술극장에서 2021 뮤지컬 피크닉 ‘재즈캠핑’을 개최한다.

2021 뮤지컬 피크닉 ‘재즈캠핑’은 ‘Song from the Golden Age’를 부제로 하는 금천뮤지컬센터의 첫 번째 기획공연이다. 관객들은 가을밤 재즈 뮤지컬 모음을 감상하면서 브로드웨이 뮤지컬 황금기 속으로 소풍을 떠난 듯한 기분을 느껴 볼 수 있다.

이번 공연은 브로드웨이 뮤지컬의 황금기인 1940년대부터 1960년대까지의 명곡을 중심으로 진행된다. 재즈 라이브 연주와 대표곡에 대한 소개를 통해 뮤지컬을 처음 접해본 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

또 금천문화재단은 도심 속 캠핑 분위기가 나는 무대 연출 등 다양한 구성으로 다른 공연장에서 경험할 수 없는 특별한 공연이 될 것으로 기대하고 있다.

오즈의 마법사 주제곡으로 유명한 ‘Somewhere over the rainbow’, 최고의 댄스 뮤지컬 스윙 타임(Swing Time) 대표곡 ‘The Way You Look Tonight’, 브로드웨이 초연 당시 가장 장시간 공연기록을 세운 마이 페어 레이디(My Fair Lady) 대표곡 ‘On the Street Where You Live’ 등이 선보일 예정이다.

공연티켓은 금천문화재단 홈페이지 ‘공연전시’ 게시판 또는 금천뮤지컬센터 유선 문의를 통해 예매할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr





