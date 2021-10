장혜영 “심석희 선수에 가해지는 무분별한 2차 가해 중단해야”

[아시아경제 공병선 기자] 장혜영 정의당 의원은 최근 욕설 논란에 휘말린 심석희 선수에 가해지는 무분별한 2차 가해를 중단해달라고 15일 촉구했다.

이날 장 의원은 페이스북을 통해 “심 선수 관련 의혹들이 성폭력 피해자에 대한 비난과 흠집 내기로 이어져선 안 된다”며 “카카오톡은 카카오톡이고, 성폭력 피해는 성폭력 피해”라고 말했다.

장 의원은 “일부 네티즌들은 수사를 통해 명확히 밝혀진 선수의 피해도 부정하며 비난하고 있다”며 “완전무결한 피해자가 아니면 피해자로 인정할 수 없다는 강박관념이 다시 고개를 들고 있는 것”이라고 비판했다.

아울러 “심 선수가 어떤 카카오톡 메시지를 썼더라도 그것이 심 선수가 받은 피해를 희석할 수는 없다”며 “당연히 조재범 코치의 가해도 정당화될 수 없다”고 밝혔다. 이어 카카오톡 메시지를 통해 드러난 의혹이 있다면 적법한 절차를 통해 명백히 밝히면 될 일이라고 강조했다.

심 선수는 2018년 평창올림픽 기간 동안 국가대표팀 한 코치와 메시지를 주고받으며 동료 선수들을 향해 욕설 등 비하하는 표현을 썼다는 의혹을 받고 있다.

