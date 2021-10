SSG닷컴, 러쉬와 핼러윈 '브랜드 스포트라이트' 프로모션

웹 예능 '하루살이 짱상무' 러쉬 편 공개

할로윈 시즌 상품 16종 판매

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 자체 웹 예능 '하루살이 짱상무'를 통해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위한 '콘텐츠 커머스'를 강화한다.

SSG닷컴은 '러쉬(LUSH)'와 함께 '하루살이 짱상무 러쉬 편'을 공개하고, 오는 18일부터 24일까지 핼러윈 데이 시즌 상품 판매에 나선다고 17일 밝혔다. 사은품 제공 등 단독 혜택도 준비했다.

'하루살이 짱상무'는 장항준 감독이 특정 기업의 '일일 상무'로 나서 파격적인 상품 할인을 이끌어내는 형식의 유튜브 콘텐츠다. 18일 0시 SSG닷컴 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 이번 편에는 장 감독이 러쉬코리아에 파견돼 핼러윈 분장을 하고 단독 혜택 마련을 위해 고군분투하는 과정을 유쾌하게 담겼다.

SSG닷컴은 이번 '하루살이 짱상무 러쉬편' 영상 공개에 맞춰 할로윈 데이 시즌 상품 총 16종을 선보인다. '배트 아트 배쓰 밤', '스크리모 리유저블 버블 바' 등은 SSG닷컴을 비롯해 러쉬 공식 온라인몰 및 오프라인 매장에서만 구매 가능하다.

SSG닷컴은 프로모션 기간 동안 제품을 구매하는 모든 고객에게 러쉬 스마트 샘플 대용량(30g) 3종 세트를 증정할 계획이다. 샘플 세트는 일명 '슈렉팩'으로 불리는 '마스크 오브 매그너민티'를 비롯해 '컵 오 커피', '프레쉬 클렌저' 등 인기 제품 3종으로 구성됐다.

행사 기간동안 매일 구매 고객 15명을 추첨해 일주일 간 총 105명을 대상으로 러쉬 베스트셀러 본품을 랜덤 증정한다. 구매 금액이 많은 고객 3명에게는 '러쉬 스파 트리트먼트' 혜택도 제공할 예정이다. 러쉬 전 상품 구매 시 SSG머니 5% 적립 혜택도 제공한다.

SSG닷컴은 '하루살이 짱상무'와 같은 콘텐츠 커머스를 강화하고, 재미를 추구하는 MZ세대와의 접점을 계속해서 확대한다는 방침이다.

이와 별도로 SSG닷컴과 러쉬는 아프가니스탄 난민 79가구를 대상으로 러쉬 기프트 제품을 기증하는 나눔 행사도 진행한다. SSG닷컴은 '모든 사람이 전 세계 어디든 자유롭게 새로운 삶의 터전을 마련할 수 있어야 한다'는 러쉬의 이념에 공감해 이번 기부 행사에 함께 참여하기로 결정했다고 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr