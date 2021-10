서울시구의회의장協 ‘이준석 대표 기초의원 비하발언' 규탄

[아시아경제 박종일 기자] 서울시자치구의회 의장협의회(회장 조영훈)는 15일 서울 중구의회에서 국민의 힘 이준석 당대표의 기초의원 비하발언에 대한 기자회견을 열었다.

지난 7일 서울대에서 열린 한 토크콘서트에서 이 대표가 “기초의원은 동네에서 중장년층 남성이 동네 유지처럼 술 드시고 다니면서 같이 공천되는 시스템”이라고 발언한 사실이 알려지며 기초의원 비하 논란이 거세게 일고 있다.

서울시자치구의회 의장협의회는“이 대표의 모욕적인 발언에 심히 유감의 뜻을 표하지 않을 수 없다. 이른바 제1야당 당대표가 기초의원 공천 과정을 불법과 편법으로 일반화하고 있다”면서 “국회의원·기초의원 경험도 전무하면서 지금 이 순간에도 지역과 주민을 위해 헌신하는 기초의원들을 자신의 편협한 경험으로 폄훼하고 있다. 이준석 당대표의 사퇴를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

