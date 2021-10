서울월드컵(상암)경기장 하이브리드 잔디 깔아

서울시설공단 한지형 천연잔디로 관리하던 주경기장 그라운드 천연잔디와 인조잔디 혼합된 하이브리드잔디로 바꾸는 개선공사 연말까지 마칠 계획

[아시아경제 박종일 기자] 서울시설공단(이사장 조성일)이 국내 축구경기장 최초로 서울월드컵경기장에 하이브리드 잔디를 도입한다.

공사는 2001년 개장시 부터 한지형 천연잔디로 관리하던 주경기장 그라운드를 천연잔디와 인조잔디가 혼합된 하이브리드잔디로 바꾸는 개선공사를 지난 5일부터 시작, 올해안에 완료할 예정이다.

이로써 내년 상반기 K리그부터는 연중 최적의 축구 경기 환경을 제공할 예정이다.

공단이 최초 도입하는 하이브리드잔디는 매트형태(1m×10m) 인조잔디에 천연잔디를 파종한 것으로, 인조잔디의 파일이 천연잔디의 뿌리를 보호하는 원리다. 그라운드 패임 현상을 예방하는 것이 주목적이며, 평탄성 유지로 선수 부상 예방은 물론 패스시 공이 일정하게 굴러 경기력 향상에도 도움이 된다.

매트형태여서 훼손된 부분은 즉시 교체가 가능한 장점도 있다.

기존 주경기장 그라운드는 한지형 천연잔디(캔터키 블루글라스)여서 적정 생육 온도는 15~25℃이다. 여기에 주경기장의 지붕이 원활한 통풍을 막아 고온 다습한 여름철에는 잔디 패임 현상이 많이 발생했다.

공단은 그동안 잔디 그라운드 품질을 개선하기 위해 국내외 하이브리드용 인조잔디 제품을 대상으로 적합성을 연구해 왔다. 3년에 걸쳐 다목적구장과 예비포지를 테스트베드로 해 잔디초종, 종자 혼합비율, 하이브리드잔디용 인조잔디 파일의 적정 길이를 모니터링했다.

여기서 나온 결과물을 주경기장 일부 구간에 실제 식재, 사용하는 테스트 과정을 거쳐 경기장 환경에 최적화된 한국형 하이브리드잔디 조합을 완성할 수 있었다.

켄터키블루그래스종과 톨훼스큐종을 혼합 파종, 천연잔디 내에 인조잔디를 심는 유럽방식과 달리 매트 형태의 인조잔디에 천연잔디를 파종하는 방식으로 설계했다. 식재와 보식 등 유지관리에서 상당히 용이하다.

하이브리드잔디는 파종부터 예지, 레이크, 버티컷, 비료, 예방시약 등 생육관리 전반에서 철저한 자문과 현장검수를 진행했다.

10월 초 FC서울 홈경기가 마무리 되면 주경기장의 천연잔디와 모래 반출을 시작으로 11월부터는 2년간 성장을 마친 하이브리드잔디가 순차적으로 식재된다.

이와 함께 20년간 사용해 배수능력이 낮아진 잔디 식재층 모래도 전면 교체, 성공적인 정착을 위한 선진 관리장비 (인공채광기, 인스톨러 등)도 도입, 활용한다.

조성일 이사장은 "공단은 특히 국내 경기장 최초의 하이브리드잔디 도입, 운영임을 감안하여 유지 관리의 기틀을 만드는데도 관심을 기울인다는 계획"이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr